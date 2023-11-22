Киселев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Киселев Василий Георгиевич

Мать: Киселев Надежда Ивановна

Бракосочетание
31.01.1907

Жена: Киселев Елена Михайловна

Военная служба
14.07.1917
неизвестно
Ранение в 1 МВ - https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22901517/?backurl=/heroes/?last_name=Киселев&birth_place_gubernia=Томская&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_done... Показать все
Смерть
Неизвестно
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