Киселев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
31.01.1907
Жена: Киселев Елена Михайловна
Военная служба
14.07.1917
неизвестно
Ранение в 1 МВ - https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22901517/?backurl=/heroes/?last_name=Киселев&birth_place_gubernia=Томская&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_done... Показать все
Смерть
Неизвестно