Сычкова Мария Семеновна (6.600) (С.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычкова Мария Семеновна (6.600) (С.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1903

Муж: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Сычков Иван Васильевич (6.700)

Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Рождение ребёнка
18.05.1906

Сын: Сычков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Рождение ребёнка
02.11.1908

Дочь: Сычкова Клавдия Васильева

Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Сычков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Кикино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1913

Дочь: Сычкова Анна Васильева

Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Рождение ребёнка
24.04.1915

Дочь: Сычкова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Кикино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сычков Василий Васильевич (6.701)

Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)

Смерть
Неизвестно
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