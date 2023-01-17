Сычкова Мария Семеновна (6.600) (С.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1903
Рождение ребёнка
24.09.1904
Сын: Сычков Иван Васильевич (6.700)
Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)
Рождение ребёнка
18.05.1906
Сын: Сычков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)
Рождение ребёнка
02.11.1908
Дочь: Сычкова Клавдия Васильева
Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)
Рождение ребёнка
16.06.1911
Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)
Рождение ребёнка
20.09.1913
Дочь: Сычкова Анна Васильева
Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)
Рождение ребёнка
24.04.1915
Дочь: Сычкова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сычков Василий Васильевич (6.701)
Отец ребёнка: Сычков Василий Григорьевич (6.600) (С.)
Смерть
Неизвестно