Зайцева Александра Тихоновна 22.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева Александра Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894

Отец: Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1932

Сын: Зайцев Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зайцева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
1952
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Смерть
Неизвестно

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