Зайцева Александра Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894
Отец: Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1932
Сын: Зайцев Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зайцева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Место жительства
1952
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Смерть
Неизвестно