Харченкова Агафья Никоновна(Николаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченкова Агафья Никоновна(Николаевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харченко Никон

Мать: не указана

Восприемник
23.08.1907 ст.
Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Анна, рожденная 22.08.1907 (родители Крестьяне сл.Ямской Василий Иванович Бутов и его законная жена Александра Григорьевна), второй восприемник крестьянин сл.Ямской Прокопий Алексеевич Бочаров
Восприемник
26.12.1914
Ямская, Ямская волость, Курский уезд
22.12.1914 племянник Николай Иванович Харченков
Смерть
Неизвестно

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