Харченкова Агафья Никоновна(Николаевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харченко Никон
Мать: не указана
Восприемник
23.08.1907 ст.
Анна, рожденная 22.08.1907 (родители Крестьяне сл.Ямской Василий Иванович Бутов и его законная жена Александра Григорьевна), второй восприемник крестьянин сл.Ямской Прокопий Алексеевич Бочаров
Восприемник
26.12.1914
22.12.1914 племянник Николай Иванович Харченков
Смерть
Неизвестно