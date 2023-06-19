Хренникова Ефросинья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХренникова Ефросинья Фоминична

Хренникова Ефросинья Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1891

Сын: Хренников Василий Павлович

Отец ребёнка: Хренников Павел Митрофанович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Хренников Павел Митрофанович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренников Павел Митрофанович

Смерть
Неизвестно