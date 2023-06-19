Хренникова Ефросинья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1891
Сын: Хренников Василий Павлович
Отец ребёнка: Хренников Павел Митрофанович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Хренников Павел Митрофанович
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно