Полуян Александр Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуян Александр Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1948

Дата смерти

20.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1971

Сын: Полуян Сергей Александрович

Мать ребёнка: Полуян Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1973

Дочь: Батура Елена Александровна

Мать ребёнка: Полуян Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуян Валентина Васильевна

Смерть
20.06.2014