Полуян Александр Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1948
Дата смерти20.06.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1971
Сын: Полуян Сергей Александрович
Мать ребёнка: Полуян Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1973
Дочь: Батура Елена Александровна
Мать ребёнка: Полуян Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2014