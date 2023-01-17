Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1894

Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Никаноров

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Смольнов (лопатников, Шнырихин) Михаил Никаноров

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1906

Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Никаноров

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Лопатников (шнырихин) Яков Никаноров

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1913

Сын: Лопатников (шнырихин) Константин Никаноров

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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