Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1894
Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Никаноров
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Смольнов (лопатников, Шнырихин) Михаил Никаноров
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев
Рождение ребёнка
08.07.1906
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Лопатников (шнырихин) Яков Никаноров
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев
Рождение ребёнка
03.06.1913
Смерть
Неизвестно