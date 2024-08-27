Крямина (Назарова) Елена Стефановна
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Восприемники Емельян Ефремович и крестьянская жена Варвара Ивановна
Бракосочетание
08.07.1873
Поручители по жениху Антон Иванович Русаков и Иван Иванович Столб?? По невесте Григорий Стефанович Назаров и Иван Титович Пиров
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: Конова (Крямина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Григорьевич Крямин
Смерть
Неизвестно