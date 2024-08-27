Крямина (Назарова) Елена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крямина (Назарова) Елена Стефановна

Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Назаров Стефан Назарович

Мать: Назарова Дарья Родионовна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники Емельян Ефремович и крестьянская жена Варвара Ивановна
Бракосочетание
08.07.1873

Муж: Крямин Семен Григорьевич

Поручители по жениху Антон Иванович Русаков и Иван Иванович Столб?? По невесте Григорий Стефанович Назаров и Иван Титович Пиров
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Конова (Крямина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Григорьевич Крямин

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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