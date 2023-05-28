Колмогорова (Хахалина) Вера Николаевна
Место рождениядеревня Менчереп, Кемеровской области, Беловского района
Дата рождения1865
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Менчереп, Кемеровской области, Беловского района
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колмогоров Яков Васильевич
Отец ребёнка: Колмогоров Василий Евлампьевич
село Старопестерево Беловского района, Кемеровской области
Смерть
1903
село Старопестерево Беловского района, Кемеровской области