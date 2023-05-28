Колмогорова (Хахалина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмогорова (Хахалина) Вера Николаевна

Место рождения

деревня Менчереп, Кемеровской области, Беловского района

Дата рождения

1865

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Менчереп, Кемеровской области, Беловского района
Рождение ребёнка
1900

Сын: Колмогоров Яков Васильевич

Отец ребёнка: Колмогоров Василий Евлампьевич

село Старопестерево Беловского района, Кемеровской области
Смерть
1903
село Старопестерево Беловского района, Кемеровской области