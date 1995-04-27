Лазарева Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1961
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.07.1981
Сын: Лазарев Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.06.1983
Сын: Лазарев Павел Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1987
Сын: Лазарев Артур Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.1995
Дочь: Лазарева Елена Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Валерий Александрович
Отец ребёнка: не указан