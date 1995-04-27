Лазарева Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1961

Отец: не указан

Мать: Синчищева Тамара Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1981

Сын: Лазарев Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.06.1983

Сын: Лазарев Павел Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1987

Сын: Лазарев Артур Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.04.1995

Дочь: Лазарева Елена Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Валерий Александрович

Отец ребёнка: не указан

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