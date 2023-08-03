(Слукинова) Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слукинова) Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Слукинов Трофим Михеевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно