Мкртчян Эдвард Лукашевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1991
Мать ребёнка: Саргсян Шогик Аршавировна
Рождение ребёнка
09.04.1992
Дочь: Мкртчян Эдита Эдвардовна
Мать ребёнка: Саргсян Шогик Аршавировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно