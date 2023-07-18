Мкртчян Эдвард Лукашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМкртчян Эдвард Лукашевич

Мкртчян Эдвард Лукашевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1991

Сын: Мкртчян Эдгар Эдвардович

Мать ребёнка: Саргсян Шогик Аршавировна

Рождение ребёнка
09.04.1992

Дочь: Мкртчян Эдита Эдвардовна

Мать ребёнка: Саргсян Шогик Аршавировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саргсян Шогик Аршавировна

Смерть
Неизвестно