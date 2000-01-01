Феодосья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Григорий Никитин

Мать: Матрона Киприянова

Смерть
Неизвестно
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