Харина Параскева Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Харин Михей Ермолаев
Отец ребёнка: Харин Ермил (Ермило) Денисов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Харин Ермил (Ермило) Денисов
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Харин Ермил (Ермило) Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850