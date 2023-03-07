Харина Параскева Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарина Параскева Сергеева

Харина Параскева Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Харин Михей Ермолаев

Отец ребёнка: Харин Ермил (Ермило) Денисов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Харин Степан Ермолаев

Отец ребёнка: Харин Ермил (Ермило) Денисов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Харин Трофим Ермолаев

Отец ребёнка: Харин Ермил (Ермило) Денисов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Ермил (Ермило) Денисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close