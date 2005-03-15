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Лозовский Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1939

Дата смерти

15.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939

Отец: Лозовский Михаил Ванифатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1969

Дочь: Лозовская Ельчанинова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.03.2005
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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