Лозовский Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1939
Дата смерти15.03.2005
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939
Отец: Лозовский Михаил Ванифатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1969
Дочь: Лозовская Ельчанинова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.2005
Армавир, город Армавир, Краснодарский край