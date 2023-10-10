Долгобородин Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1842
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Долгобородин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Долгобородин Василий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Долгобородин Михайло Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Долгобородин Козьма Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Долгобородин Павел Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1842