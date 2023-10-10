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Долгобородин Семен Петрович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1780

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Долгобородин Петр

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Долгобородин Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Долгобородин Михайло Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Долгобородин Козьма Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1816

Сын: Долгобородин Павел Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1842
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
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