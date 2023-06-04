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Колодин Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1923

Дата смерти

14.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.19

Сын: Колодин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.19

Дочь: Сальникова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна

Рождение
23.06.1923

Отец: Колодин Семен

Мать: Колодина Татьяна

Рождение ребёнка
12.09.1954

Сын: Колодин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна

Смерть
14.03.1967