Колодин Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1923
Дата смерти14.03.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.19
Сын: Колодин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.19
Дочь: Сальникова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна
Рождение
23.06.1923
Отец: Колодин Семен
Мать: Колодина Татьяна
Рождение ребёнка
12.09.1954
Сын: Колодин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колодин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колодин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Колодина Анна Ивановна
Смерть
14.03.1967