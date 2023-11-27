Макарова Елизавета Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Ишелева (Макарова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Долинова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.
Дочь: Макарова Агрипина Сергеевна
Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Неваева (Макарова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович
Смерть
Неизвестно