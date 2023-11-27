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Макарова Елизавета Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Ишелева (Макарова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Долинова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Макаров Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.

Дочь: Макарова Агрипина Сергеевна

Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: Неваева (Макарова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Макаров Сергей Семенович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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