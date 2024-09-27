Евдокия Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Родионович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Родионович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Родионович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Родионович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Антип Иванович
Отец ребёнка: Иван Родионович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федот Иванович
Отец ребёнка: Иван Родионович
Смерть
Неизвестно