Евдокия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Родионович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Родионович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Родионович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Родионович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Антип Иванович

Отец ребёнка: Иван Родионович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Федот Иванович

Отец ребёнка: Иван Родионович

Смерть
Неизвестно

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