Бодрова (Юдаева) Марья Сафроновна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Юдаев Сафрон
Мать: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Бодров Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Бодров Григорий Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Бодров Григорий Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Бодров Григорий Афиногенович
Смерть
Неизвестно