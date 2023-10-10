Бодрова (Юдаева) Марья Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрова (Юдаева) Марья Сафроновна

Место рождения

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Юдаев Сафрон

Мать: Федосья Максимовна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Бодров Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Бодров Григорий Афиногенович

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Бодров Григорий Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Бодров Григорий Афиногенович

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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