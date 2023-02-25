Кулагин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кулагина Надежда

Рождение ребёнка
17.03.1993

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кулагина Татьяна Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.02.1995

Сын: Кулагин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кулагина Татьяна Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Татьяна Николаевна

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