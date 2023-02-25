Кулагин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кулагина Надежда
Рождение ребёнка
17.03.1993
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кулагина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1995
Сын: Кулагин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кулагина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно