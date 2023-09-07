Еременко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко Ефим

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1894

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Еременко (yaremenko) Илья

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Еременко Григорий

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Еременко Иван

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.08.1927

Сын: Еременко Гавриил

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Рождение ребёнка
1933

Сын: Еременко Борис

Мать ребёнка: Еременко Пелагея

Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
1982
Ясная Поляна, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Конезаводский, Марьяновский муниципальный район, Омская область
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