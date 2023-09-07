Еременко Ефим
Место рожденияУкраина
Дата рождения1894
Дата смерти1982
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Еременко (yaremenko) Илья
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Рождение ребёнка
1920
Сын: Еременко Григорий
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Рождение ребёнка
1924
Сын: Еременко Иван
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Рождение ребёнка
02.08.1927
Сын: Еременко Гавриил
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Рождение ребёнка
1933
Сын: Еременко Борис
Мать ребёнка: Еременко Пелагея
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Конезаводский, Марьяновский муниципальный район, Омская область