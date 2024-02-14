Шакирзянова (Гадиева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянова (Гадиева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Шакирзянов Ильдар

Отец ребёнка: Шакирзянов Габделхай

Рождение ребёнка
14.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакирзянов Габделхай

Смерть
Неизвестно

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