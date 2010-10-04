Кудряшова (Ларькина) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1935
Дата смерти04.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.08.1956
Рождение ребёнка
24.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Степанович
Смерть
04.10.2010
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно