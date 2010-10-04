Кудряшова (Ларькина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Ларькина) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.12.1935

Дата смерти

04.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.08.1956

Муж: Кудряшов Алексей Степанович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Степанович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Степанович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.10.2010
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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