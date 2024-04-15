Литвиненко Ксенофонт Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1881 ст.
Сын: Литвиненко Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Литвиненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1882 ст.
Сын: Литвиненко Яков Ксенофонтович
Мать ребёнка: Литвиненко Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно