Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1811
Отец: Тимофей Изосимов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1834
вдовый Елистрат Иванов вторым браким, Евфросинья первым браком
Рождение ребёнка
03.11.1834
Сын: Редькин Родион Елистратов
Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1835
Дочь: Мелания Елистратова
Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1837
Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1840
Дочь: Пелагея Елистратова
Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1841
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Елистратова
Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович