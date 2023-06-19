Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева

Редькина Офросинья (Евфросинья) Тимофеева

Место рождения

Шурил, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1811

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Тимофей Изосимов

Мать: не указана

Шурил, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.04.1834

Муж: Редькин Елистрат Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
вдовый Елистрат Иванов вторым браким, Евфросинья первым браком
Рождение ребёнка
03.11.1834

Сын: Редькин Родион Елистратов

Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1835

Дочь: Мелания Елистратова

Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1837

Сын: Редькин Петр Елистратов

Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1840

Дочь: Пелагея Елистратова

Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1841

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Елистратова

Отец ребёнка: Редькин Елистрат Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика