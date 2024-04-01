Галямин Николай Ефимович
Место рожденияд.Патронная Смолинской волости Курганского округа
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти08.08.1859
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Галямин Ефим
д.Патронная Смолинской волости Курганского округа
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Петрова Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Галямин Захарий Николаевич
Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартюшева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1859
Причина смерти: Естественная смерть/старость