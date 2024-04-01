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Галямин Николай Ефимович

Место рождения

д.Патронная Смолинской волости Курганского округа

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

08.08.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Галямин Ефим

Мать: не указана

д.Патронная Смолинской волости Курганского округа
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Петрова Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Галямин Захарий Николаевич

Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартюшева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Галямина Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галямина Феодосия Ивановна

Смерть
08.08.1859
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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