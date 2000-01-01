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Филатов Максим Александрович
Филатов Максим Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Филатов Александр Иванович
1957 г.р.
Мать
Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1981
Отец:
Филатов Александр Иванович
Мать:
Галина
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