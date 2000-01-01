Филатов Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1981

Отец: Филатов Александр Иванович

Мать: Галина

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