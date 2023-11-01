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Пыжев Леон Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Пыжев Игнатей Гаврилович

Мать: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Пыжева) Катрина Леоновна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1760

Сын: Пыжев Парфен Леонович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пыжев Ларион Леонович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пыжев Василий Леонович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Пыжев) Варвара Леоновна

Мать ребёнка: Марфа

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