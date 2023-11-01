Пыжев Леон Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Пыжев Игнатей Гаврилович
Мать: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Пыжева) Катрина Леоновна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Пыжев) Варвара Леоновна
Мать ребёнка: Марфа