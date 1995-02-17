Хвалина (Слушнова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвалина (Слушнова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Хвалин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макарова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Хвалин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1919

Дочь: Ломунова Нонна Васильевна

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.1922

Дочь: Браткова Соня

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалин Василий Вальевич

Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвалин Василий Николаевич

Смерть
1957
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