Хвалина (Слушнова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хвалин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Макарова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.1910
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1919
Дочь: Ломунова Нонна Васильевна
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1922
Дочь: Браткова Соня
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвалин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957