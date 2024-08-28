Вечтомов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомов Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вечтомов Михаил Пиманович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.01

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Старая Бисарка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Вечтомов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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