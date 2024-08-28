Вечтомов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вечтомов Михаил Пиманович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.01
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Старая Бисарка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Вечтомов Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно