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Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Никифор Евдокимович

Рождение ребёнка
03.11.1920

Дочь: (Телюкова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: (Телюкова) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Телюков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1929

Сын: Телюков Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1931

Сын: Телюков Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: (Телюкова) Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович

Смерть
1982

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