Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1920
Дочь: (Телюкова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: (Телюкова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Телюков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович
Рождение ребёнка
14.06.1929
Сын: Телюков Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович
Рождение ребёнка
15.05.1931
Сын: Телюков Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: (Телюкова) Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Телюков Никифор Евдокимович