Посконина Прасковья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1836
Дочь: (Посконина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Николай Яковлев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно