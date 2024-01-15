Посконина Прасковья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посконина Прасковья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Николай Яковлев

Рождение ребёнка
07.01.1836

Дочь: (Посконина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Николай Яковлев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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