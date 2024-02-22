Белов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1925

Дата смерти

05.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925

Отец: Белов Михаил Адрианович

Мать: Белова Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Журавлева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Белова Валентина Лаврентьевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.07.1988

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