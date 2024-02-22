Белов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1925
Дата смерти05.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925
Отец: Белов Михаил Адрианович
Мать: Белова Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Журавлева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Белова Валентина Лаврентьевна
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.07.1988