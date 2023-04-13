Tarrask (Laar) Liina
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1868
Дата смерти28.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Муж: Tarrask Mihkel
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: Karik Maria
Отец ребёнка: Tarrask Mihkel
Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa
Смерть
28.02.1959
Похороны
08.03.1959
Rannamõisa kalmistu