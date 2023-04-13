Tarrask (Laar) Liina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarrask (Laar) Liina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1868

Дата смерти

28.02.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Tarrask Mihkel

Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: Karik Maria

Отец ребёнка: Tarrask Mihkel

Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa
Смерть
28.02.1959
Похороны
08.03.1959
Rannamõisa kalmistu
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