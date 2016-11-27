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Плешивых Тимофей Дмитриевич
Плешивых Тимофей Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2016
Пол
Мужской
Отец
Плешивых Дмитрий Ивановия
1994 г.р.
Мать
Плешивых Татьяна Васильевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2016
Отец:
Плешивых Дмитрий Ивановия
Мать:
Плешивых Татьяна Васильевна
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