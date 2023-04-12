Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Забайкальский Край, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Забайкальский Край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Леван

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Леван

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Леван

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Леван

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Леван

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Леван

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палагия Левановна

Отец ребёнка: Соснин Леван

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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