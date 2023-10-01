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Попова Алевтина Андреевна
Попова Алевтина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1939
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Богатова Анна Илларионовна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939
Отец: не указан
Мать:
Богатова Анна Илларионовна
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