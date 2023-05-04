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Страмцов Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1924

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1924

Отец: Страмцов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страмцова Нина Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страмцов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страмцова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страмцов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна

Смерть
2014