Страмцов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1924
Дата смерти2014
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1924
Отец: Страмцов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страмцова Нина Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страмцова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Дмитриевна
Смерть
2014