Малков Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малков Тимофей Иванович

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Место рождения

д. Кичино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кичино
Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.

Сын: Малков Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Малкова Елена Александровна

д. Кичино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Малкова Елена Александровна

д. Кичино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Елена Александровна

Смерть
До 1897
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