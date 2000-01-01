Малков Тимофей Иванович
Место рожденияд. Кичино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кичино
Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.
Сын: Малков Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Малкова Елена Александровна
д. Кичино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малков Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Малкова Елена Александровна
д. Кичино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897