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Иванова Ирина Олеговна
Иванова Ирина Олеговна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
24.09.1972
Пол
Женский
Отец
Иванов Олег Александрович
1937 г.р.
Мать
Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1972
Отец:
Иванов Олег Александрович
Мать:
Иванова Наталия Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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