Дядиченко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядиченко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Дядиченко Макар

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дядиченко Иван

Мать ребёнка: Дядичнеко Анастасия

Рождение ребёнка
25.08.1932

Дочь: Колесникова Екатерина

Мать ребёнка: Дядичнеко Анастасия

Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дядичнеко Анастасия

Смерть
Около 1935
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