Дядиченко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Дядиченко Макар
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дядиченко Иван
Мать ребёнка: Дядичнеко Анастасия
Рождение ребёнка
25.08.1932
Дочь: Колесникова Екатерина
Мать ребёнка: Дядичнеко Анастасия
Анастасиевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дядичнеко Анастасия
Смерть
Около 1935