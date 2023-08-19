Сухов Александр Ермилович
Место рождения
Дата рождения30.06.1950
Дата смерти05.06.1987
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1950
Отец: Сухов Ермил Семенович
Мать: Сухова Анна Васильевна
Бракосочетание
28.12.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.1987