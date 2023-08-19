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Сухов Александр Ермилович

Место рождения

Гремячки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.06.1950

Дата смерти

05.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1950

Отец: Сухов Ермил Семенович

Мать: Сухова Анна Васильевна

Гремячки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.12.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
05.06.1987
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область