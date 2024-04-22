Бронский Флор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронский Флор Васильев

Бронский Флор Васильев

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

08.01.1760 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Бронский Сидор Флорович

Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Бронский Яков Флорович

Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бронский Матфей Флорович

Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Бронский Иван Флорович

Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронская Пелагия Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.01.1760 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close