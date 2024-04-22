Бронский Флор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смерти08.01.1760 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Бронская Пелагия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1760 ст.