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Бабенко Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка

Дата рождения

01.02.1943

Дата смерти

26.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1943

Отец: Бабенко Дмитрий Иванович

Мать: Бабенко Марфа Ивановна

Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
07.01.1969

Дочь: Бондаренко Альбина

Мать ребёнка: Бабенко Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
15.03.1975

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Бабенко Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
28.11.1989

Дочь: Архипова Ксения

Мать ребёнка: Бабенко Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко Людмила Георгиевна

Смерть
26.11.2007
Краснодар, Россия