Бабенко Анатолий Дмитриевич
Место рожденияКраснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Дата рождения01.02.1943
Дата смерти26.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1943
Отец: Бабенко Дмитрий Иванович
Мать: Бабенко Марфа Ивановна
Краснодарский край, Кущевский р-н, Ново-Ивановский с/с, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
07.01.1969
Дочь: Бондаренко Альбина
Мать ребёнка: Бабенко Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
15.03.1975
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Бабенко Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
28.11.1989
Дочь: Архипова Ксения
Мать ребёнка: Бабенко Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2007
Краснодар, Россия