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Абаза Аггей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Абаза Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Абаза Прасковья Агеевна

Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Абаза Эраст Агеевич

Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Абаза Александр Аггеевич

Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Абаза Михаил Агеевич

Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Абаза Мария Агеевна

Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манзей Прасковья Логгиновна

Смерть
1852
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