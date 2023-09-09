Абаза Аггей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Абаза Василий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Абаза Прасковья Агеевна
Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Абаза Эраст Агеевич
Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Абаза Михаил Агеевич
Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Абаза Мария Агеевна
Мать ребёнка: Манзей Прасковья Логгиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1852