Утропова (Кислякова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утропова (Кислякова) Зинаида

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

16.11.1934

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1934

Отец: Кисляков Максим

Мать: Кислякова Евдокия

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
21.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утропов Анатолий

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утропов Анатолий

Супруг(-а): Зинаида Максимовна Утропова (Кислякова)
Смерть
2010