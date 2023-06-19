Утропова (Кислякова) Зинаида
Место рождения
Дата рождения16.11.1934
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1934
Отец: Кисляков Максим
Мать: Кислякова Евдокия
Рождение ребёнка
21.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Утропов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утропов Анатолий
Супруг(-а): Зинаида Максимовна Утропова (Кислякова)
Смерть
2010