Голованова (Попикова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1977
Дата смерти05.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голованов Олег Игоревич
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.2022