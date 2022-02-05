Голованова (Попикова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Попикова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1977

Дата смерти

05.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голованов Олег Игоревич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Олег Игоревич

Смерть
05.02.2022
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