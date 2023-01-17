Кашина (Чистенкова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.2007
Дочь: Кашина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Кашин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.04.2016
Дочь: Кашина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кашин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно