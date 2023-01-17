Кашина (Чистенкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Чистенкова) Мария Николаевна

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Место рождения

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.06.2007

Дочь: Кашина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Кашин Сергей Александрович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.2016

Дочь: Кашина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кашин Сергей Александрович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Сергей Александрович

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