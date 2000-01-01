Мельник Зиновия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Иван Иванов
Отец ребёнка: Мельник Иван Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Иванов
Отец ребёнка: Мельник Иван Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно